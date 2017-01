Potsdam - Bürgerentscheid gegen Abriss von DDR-Gebäuden soll gerichtlich durchgesetzt werden

Die Initiative „Potsdamer Mitte neu denken“ will die Entscheidung des Potsdamer Gemeinderates für den Abriss von DDR-Bauten in der Potsdamer Innenstadt mit Hilfe der Verwaltungsgerichte kippen. Der Rechtsstreit geht um die Rechtmäßigkeit der Ratsentscheidung zu Gunsten des Erhaltes der aus sozialistischen Zeiten stammen Bausubstanz zu ignorieren und stattdessen den Abriss des Mercure Hotels zu beschließen.

Im April 2016 begann das Bürgerbegehren, in dessen Rahmen über 14.500 Bürger gegen kommunale Etatbeschlüsse zu Gunsten von Abrissmaßnahmen stimmten. Damit waren über 1.000 Tausend Unterschriften von Unterstützern der Initiative vorhanden, als nach dem Gesetz für ein gültiges Bürgerbegehren notwendig gewesen wäre. Im Juli 2016 wurden dem Potsdamer Wahlleiter die Unterschriften für das Bürgerbegehren übergeben. Danach empfahl SPD-Oberbürgermeister Jakobs den Stadtverordneten jedoch das Begehren abzulehnen, weil es inhaltlich in verschieden Aspekten nicht den Bestimmungen der Kommunalverfassungsgesetze entspricht. Daraufhin erklärten die Potsdamer Ratsherren das Bürgerbegehren und damit die Entscheidung der Bürger für insgesamt unzulässig. Dagegen hat die Initiative jetzt Klage eingereicht.



Nach letzter Beschlusslage der Stadtvertretung sollen die Gebäude der Fachhochschule schon von Ende Oktober 2017 abgerissen werden. Der Staudenhof soll in einigen Jahren folgen. An beiden Standorten sollen Wohnungen mit hohem Anteil an Sozialwohnungen gebaut werden. Die städtischen Pläne zum Kauf und Abriss des Hotel Mercure am Potsdamer Lustgarten wurden zwar nicht aufgegeben, jedoch auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Hoteldirektor Marco Wesolowski geht nicht mehr von einem Abriss seines Hauses aus und gab eine umfangreiche Modernisierung der Inneneinrichtung des Mercure bekannt.