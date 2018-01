Postbank mietet 1.750 m² in Art-Invest-Objekt Immermannhof in Düsseldorf

Immermannhof

Im Rahmen des von Aengevelt begleiteten Umnutzungsprojektes Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAP1) am Düsseldorfer Hauptbahnhof vom ehemaligen Sitz der Postbank Filiale zum neuen Kultur- und Verwaltungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf war die Postbank auf der Suche nach einem neuen Filial-Standort im City-zugewandten Bahnhofsquartier. Vermittelt von Aengevelt, mietet Postbank ein rd. 680 m² großes Ladenlokal sowie rd. 1.075 m² Bürofläche in dem Büro-/Geschäftshaus „Immermannhof“, Immermannstraße 65 a-d, in unmittelbarer Nähe des bisherigen Sitzes. Vermieterin ist die Art-Invest Real Estate.

Art-Invest Real Estate Deutsche Postbank AG Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG Düsseldorf

Das Besondere an dem Abschluss: Um die erforderlichen Flächenanforderungen der Postbank optimal zu erfüllen, erfolgt eine Teilüberbauung von rd. 340 m² des Hofbereichs sowie die Schaffung weiterer rd. 140 m² Bürofläche im 1. OG.



„Für die Deutsche Postbank war es wichtig, im direkten Umfeld des bisherigen Sitzes die passende, hinsichtlich Kundenfreundlichkeit und qualifizierter Bankdienstleistungen optimale Flächenkonfiguration für ihr Vertriebscenter zu finden. Der von uns für die Postbank gefundene Standort und die Erweiterungsmaßnahmen durch die Art-Invest Real Estate haben dies möglich gemacht“, ergänzt Birthe Nordhues, Leiterin des Aengevelt-Vermietungsteams in Düsseldorf: „Durch die hohe Kooperationsbereitschaft und Kreativität der Art-Invest Real Estate konnte in optimaler Lage gegenüber des Altstandortes die für die Postbank strategisch beste / optimale Lösung geschaffen werden, was ansonsten im gesuchten Zielumfeld u.a. aufgrund der benötigten Kombination aus Ladenlokal und Bürofläche nur schwer zu realisieren gewesen wäre."