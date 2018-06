Postbank eröffnet 460 m² große Filiale in der East Side Mall

In der East Side Mall an der Berliner Mercedes-Benz Arena im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eröffnet eine rund 460 m² große neue Postbank Filiale. Damit schließt die Postbank die bisherige Lücke zwischen ihren Filialen an der Frankfurter Allee in Friedrichshain und an der Skalitzer Straße in Kreuzberg.

.

Die neue Filiale wird neben sämtlichen Bankservices für Privat- und Firmenkunden auch das komplette Spektrum der Dienstleistungen von Deutsche Post und DHL abdecken, inklusive Paketannahme und -lagerung. Im Shop werden zudem Büromaterialien, Papierprodukte, Versandmaterial und Schreibwaren angeboten.



Die East Side Mall wird von Freo Group und RFR Holding GmbH bis Ende 2018 am östlichen Spreeufer, in einer der lebendigsten Lagen Berlins, errichtet. Die neu errichtete Plattform des Einkaufszentrums verbindet sie mit dem direkt gegenüberliegenden hochfrequentierten Bahnhof Warschauer Straße, der mit zahlreichen Verbindungen für S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Bezirk ist. Die Mall bietet rund 24.800 m² Einzelhandelsfläche sowie 4.900 m² Gastronomiefläche für insgesamt rund 120 Läden. Hinzu kommen 2.770 m² für ein Fit X-Fitnessstudio, 4.700 m² Büro- und Lagerfläche und 760 Pkw-Stellplätze.



Das Konzept setzt auf eine große Nutzungsvielfalt. Neben zahlreichen international bekannten Fashion-Stores und gastronomischen Highlights, bietet die East Side Mall auch ein breites Nahversorgungsangebot für die Anwohner des dicht besiedelten Trendbezirks Friedrichshain sowie die rund 18.000 Mitarbeiter der heutigen und künftigen Firmen im Quartier.