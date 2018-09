Büschl kauft Münchner Paketposthalle und Briefzentrum Schorn

Die Deutsche Post AG trennt sich von einem ihrer bekanntesten Ingenieur-Bauwerke: Die Paketposthalle und das umliegende 100.000 m² große Gelände an der Arnulfstraße ist an die Büschl Unternehmensgruppe verkauft. Zu dem Kaufpreis der Immobilie ist bisher nichts bekannt. Der Wert des Geländes im Münchner Westen soll im dreistelligen Millionenbereich liegen. Neben dem Premium-Grundstück in Neuhausen tütete die Büschl Gruppe mit der Post aber noch einen weiteren Deal ein: Das im Landkreis Starnberg gelegene Briefzentrum Schorn geht ebenfalls an den Investor. Unterm Strich hat die Post laut David Merck, Fachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik in Bayern bei der Gewerkschaft Verdi, die sich lange gegen den Verkauf gewehrt hatte, dank der guten Lage mit dem Verkauf mehrere hundert Millionen Euro für ihre beiden Areal einspielen können.

Die bekannte Paketposthalle entstand Mitte der Sechzigerjahre und steht inzwischen unter Denkmalschutz. Mit einer Spannweite von 148 Metern zählt das Gebäude zu den bedeutendsten Ingenieur-Bauwerken in Deutschland. Auf einer Fläche von 75.000 m² sind aktuell 1.100 Postmitarbeiter beschäftigt. Nach dem Verkauf sollen diesen in einen neuen Standort verlagert werden. Gegenüber der lokalen Presse erklärte Thomas Schlickenrieder, Abteilungsleiter Immobilien bei der Post, dass sich die Verhandlungen zu einem potenziellen Ersatzgrundstück für beide verkauften Briefzentren in der Region München bereits in der finalen Phase befänden. Einzelheiten zum Standort gibt es seitens der Post bis dato nicht. Laut der Süddeutschen Zeitung könnte es sich dabei aber um ein Areal in Germering handeln. Die Zeitung erklärte, dass Postsprecher Dieter Nawrath gegenüber der SZ einen Umzug nicht bestätigen wollte, aber einräumte, dass eine Ansiedlung dort „nicht ausgeschlossen“ sei. Im Gewerbegebiet Nord betreibt die Post bereits einen Standort. Für diesen noch unbestätigten Standort im Umland hagelt es aber bereits - vor allem aus umweltpolitischen Gründen - heftig Kritik. Bis der finale Standort für das neue Briefverteilzentrum geklärt und ein Neubau projektiert ist, läuft der Betrieb in der Paketposthalle sowie in Schorn laut Post noch bis 2020 weiter.



Was der neue Investor - vor allem auf dem Areal im Münchner Westen - plant, ist ebenfalls noch nicht klar. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Pläne und Überlegungen, was aus der Paketposthalle in Zukunft werden könnte. Im Gespräch waren unter anderem ein innerstädtischer Ikea sowie ein neuer Konzertsaal. Die Büschl Unternehmensgruppe hat bislang nur verlauten lassen, dass der Investor auf dem Gelände ein neues Stadtteilzentrum entwickeln und dafür eng mit der Stadt München zusammenarbeiten will.