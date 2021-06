Posco bezieht 1.150 m² im Eschborner „The Twist“

Nur wenige Tage nach dem Beratungsunternehmen Vedacon [wir berichteten] hat auch Posco einen Mietvertrag für das Neubauprojekt „The Twist“ in Eschborn unterzeichnet. Der viertgrößte Erzeuger von Stahl in der Welt konsolidiert zwei Standorte und bezieht langfristig rund 1.150 m² Mietfläche in der Rahmannstraße 1-3. Eigentümer der Liegenschaft ist die Strabag Real Estate GmbH [wir berichteten].

Posco vergrößert durch den Umzug seine Kapazitäten in Eschborn und zieht im „The Twist“ die beiden Gesellschaften Posco Europe und Posco International Deutschland zusammen. Für das auf innovatives Workspace Consulting spezialisierte Beratungsunternehmen Vedacon spielte neben der hohen Flexibilität der Flächen, auch die attraktive Gebäudearchitektur eine entscheidende Rolle. Sie erfüllt alle modernen Büroansprüche und ist deshalb ideal geeignet, dass eigene Geschäftsfeld zu repräsentieren. Bereits im Frühjahr bezogen die ersten Mieter Jaron & Amann sowie Ecos Technology ihre neuen Büroflächen im Projekt.



Bei der Ausstattung von „The Twist“ legte SRE viel Wert auf hohe und innovative Standards. So bekamen beide Gebäude beispielsweise mit der WiredScore Zertifizierung in Platinum eine hervorragende digitale Infrastruktur und mit der DGNB Vorzertifizierung in Gold einen überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsstandard bescheinigt.



„Die Neuvermietungen und das ungebrochen hohe Anmietinteresse bestätigen uns, dass 'The Twist' richtige Antworten auf aktuelle und künftige Büroansprüche liefert. Wir rechnen schon bald mit weiteren Abschlüssen“, taxiert Andreas Hülsken, SRE-Bereichsleiter Rhein-Main. Sowohl für Vedacon als auch Posco war Blackolive bei der Anmietung beratend tätig.