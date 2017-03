Zwei neue Mieter in der Prager Straße in Leipzig

Gleich zwei neue Mieter hat Aengevelt Leipzig für den Büro- und Geschäftshauskomplex Prager Straße 38-40 im Stadtteil Reudnitz-Thonberg gefunden.

.

Die Posa Möbelsysteme GmbH & Co. Vertriebs KG aus Marienberg im Erzgebirge hat einen neuen Standort für Präsentation und Verkauf angemietet. Das Ladenlokal ist rd. 230 m² groß, Mietbeginn ist im Mai 2017. Posa verlegt dann seinen bisherigen Standort vom Stadtteil Neuschönefeld in die Prager Straße. Die Eröffnung des neuen Standortes unter dem Geschäftsnamen Amieno Polstermöbel erfolgt Anfang Mai 2017. Eigentümer der insgesamt rd. 9.400 m² Mietfläche umfassenden Liegenschaft ist ein regionales Family Office.



„Posa suchte für seinen Leipziger Standort ein verkehrstechnisch gut angebundene Ladenlokal mit breiter Schaufensterfront in guter Frequenzlage. Genau diese Voraussetzungen erfüllt die Liegenschaft Prager Straße 38-40, u.a. dank des sich in unmittelbarer Umgebung befindlichen Technischen Rathauses“, erläutert Kay Förster, Vermietungsexperte von Aengevelt Leipzig.





Büro- und Geschäftshauskomplex Prager Straße 38-40 im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg



Außerdem hat die Flemming Dental, eine bundesweit tätige Gruppe zahntechnischer Labore und führender Anbieter zahntechnischer Produkte, im gleichen Objekt einen Mietvertrag über rd. 930 m² Büro- und Praxisfläche unterzeichnet. Das Dentallabor verlegt seinen Standort von der Rathenau Straße in Leipzig-Leutzsch hierher. Die Eröffnung des neuen Standortes erfolgt Ende März 2017.