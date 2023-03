Die Porth Gruppe erweitert ihren Bestand in ihrem Heimatmarkt Lüneburg. Die vier Wohn-, Büro- und Geschäftshäuser in der Grapengießer Straße 13 & 44 sowie Am Sande 11 & 54 verfügen insgesamt über ca. 5.000 m² Mietfläche bei einem Vermietungsstand von 100%. Die Liegenschaft am Sande 54 markiert den Eingang zur

[…]