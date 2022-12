Porth Gruppe baut im Lüneburger Hafen

Die Porth Gruppe baut ihren Bestand an Logistikzentren in der Region Lüneburg weiter aus. Auf einem ca. 50.000 m² großen Areal in der Elso-Klöver-Straße befinden sich aktuell gut 10.000 m² Hallenfläche in der baulichen Realisierung. Zusammen mit dem beauftragten Generalunternehmer Köster Bau ist die Fertigstellung für das 2. Quartal 2023 bereits gesetzt.

