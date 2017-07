Portfoliotransaktionen treiben deutschen Logistikinvestmentmarkt

Der Investmentmarkt für deutsche Lager- und Logistikimmobilien setzte seinen schwungvollen Jahresauftakt mit einem außergewöhnlich starken zweiten Quartal fort. So wurde in den ersten sechs Monaten ein Transaktionsvolumen von 4,9 Milliarden Euro registriert und damit bereits zum Halbjahr ein neues Rekordergebnis erzielt. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„Das außergewöhnliche Ergebnis schlägt sich auch in dem relativen Anteil der Immobilienklasse Logistik am gesamten gewerblichen Immobilieninvestitionsvolumen nieder. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich ihr Anteil um neun Prozentpunkte auf 19 Prozent. Dies unterstreicht eindrucksvoll die wachsende Bedeutung der Immobilienklasse Logistik als auch die Bedeutung des Logistikmarktes Deutschland als eines der wichtigsten Anlageziele in Europa“, so Kai F. Oulds, Head of Logistics Investment.



Megadeal dominiert Logistikinvestmentmarkt

„Im Wesentlichen haben großvolumige Portfoliotransaktionen und Plattformübernahmen das Marktgeschehen in den ersten sechs Monaten bestimmt, sodass im Vergleich zum Vorjahr 3,1 Milliarden Euro oder 168 Prozent mehr investiert wurde“, so Dr. Jan Linsin, Head of Research Germany.



Nachdem Blackstone zusammen mit M7 im ersten Quartal durch den Erwerb eines Portfolios von Hansteen für den bis dato größten Paketkauf auf dem gewerblichen Investmentmarkt dieses Jahres verantwortlich zeichnete [wir berichteten], konnten im zweiten Quartal weitere Portfolioverkäufe registriert werden. Neben dem Erwerb der Gramercy-Objekte durch AXA Investment Managers [wir berichteten] sowie die Anteilsübernahme von Geneba durch Frasers Centrepoint Limited [wir berichteten] wurde das beste Quartalsergebnis seit Aufzeichnungsbeginn insbesondere von einer der größten Portfoliotransaktionen der vergangenen Jahre beeinflusst: Mit der Übernahme der Logistikplattform Logicor durch den chinesischen Staatsfonds China Investment Corporation wurde der bis dato größte Abschluss des laufenden Jahres im Logistiksegment registriert. Gleichzeitig ist diese nach den Übernahmen der Warenhauskette Galeria Kaufhof durch Hudson’s Bay Company [wir berichteten] sowie OfficeFirst durch Blackstone [wir berichteten] die drittgrößte registrierte Transaktion auf dem gewerblichen Immobilieninvestmentmarkt der vergangenen zehn Jahre. „Die gehandelten großvolumigen Portfolios auf dem deutschen Lager- und Logistikimmobilienmarkt spiegeln den Trend wider, dass sich Investoren zunehmend an dem Standort Deutschland zum einen aufgrund seiner starken Position im Welthandel und zum anderen auch aufgrund der robusten Verfassung der deutschen Wirtschaft und des stabilen Binnenmarkts engagieren“, erläutert Linsin.



Ausländische Investoren setzen überwiegend auf großvolumige Paketkäufe

Die getätigten Portfoliokäufe vereinen zusammen über 3,8 Milliarden Euro. Dabei stieg die Portfolioquote merklich an und liegt mit rund 77 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert (plus 27 Prozentpunkte). Insbesondere internationale Investoren haben im großen Umfang Lager- und Logistikobjekte im Rahmen von Paketverkäufen in Deutschland erworben: Alle registrierten Portfolios im dreistelligem Millionenbereich sowie der milliardenschwere Verkauf der Logistikplattform Logicor entfallen auf internationale Investoren. Insgesamt wurden fast vier Milliarden Euro von ausländischen Akteuren in deutsche Lager- und Logistikimmobilien allokiert, damit summiert sich ihre Portfolioquote auf 85 Prozent. Heimische Investoren zeigten sich hingegen in erster Linie im Rahmen von Einzelkäufen aktiv. Sie investierten überwiegend in der Losgröße unter 50 Millionen Euro. Ihre Portfolioquote lag in den ersten sechs Monaten bei lediglich elf Prozent.



Asset- und Fondsmanager sind die stärkste Käufergruppe

Kapitalstarke Asset- und Fondsmanager waren im ersten Halbjahr 2017 die stärkste Käufergruppe, insbesondere beeinflusst durch die Plattformübernahme von Logicor sowie dem großvolumigen Paketverkauf durch Blackstone von Hansteen aus dem ersten Quartal. Mit rund 2,7 Milliarden Euro investierten sie 56 Prozent des gesamten Logistiktransaktionsvolumens. An zweiter Stelle und mit einigem Abstand folgt die Gruppe der offenen Immobilien- und Spezialfonds, welche mit rund 1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 22 Prozent das zweithöchste Volumen in die Anlageklasse Logistik investierten. „Wir registrieren vor allem von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland ein großes Interesse am deutschen Logistikinvestmentmarkt. Mit einem weiterhin hohen Kapitalzufluss wird die Immobilienklasse Logistik für sie immer wichtiger. Deshalb sichern sie sich zunehmend Objekte am Lager- und Logistikimmobilienmarkt, um ihre Renditeanforderungen erfüllen zu können“, sagt Linsin.



Nettoanfangsrenditen für erstklassige Immobilien rückläufig

Das gestiegene Interesse an der Anlageklasse Logistikimmobilien am größten Wirtschafts- und Produktionsstandort Europas sorgte bei einer sich stetig verknappenden Produktverfügbarkeit für einen weiter zunehmenden Druck auf die Nettoanfangsrenditen für Premiumprodukte. Gegenüber dem ersten Quartal haben die Spitzenrenditen weiter nachgegeben. In den etablierten Top-Logistikmärkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München gaben die Spitzenrenditen bei langfristig vermieteten Logistikobjekten mit modernen Ausstattungsqualitäten um 0,15 Prozentpunkte nach und liegen für erstklassige Lager- und Logistikobjekte bei 4,75 Prozent.