Porta wagt den Schritt nach Berlin

Die Maßgabe heißt Expansion, die Strategie Platzbesatz: Nun mischt also auch die Porta Möbelhandelsgruppe mit der Eröffnung eines 39.000 m² großes Einrichtungshauses in Berlin-Mahlsdorf (Alt-Mahlsdorf 84, direkt an der B1/B5) im Möbel- und Küchen-Wettbewerb der Bundeshauptstadt mit. Es ist das 23. Einrichtungshaus der Porta-Gruppe. Angegliedert ist, wie bei allen bundesdeutschen Filialen, ein 5.400 m² großes Haus der Discount-Tochter „SB-Möbel-Boss“. Das Unterfangen steht für ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro.

Porta setzt seinen Fuß in einen hart umkämpften Markt. Das Berliner Terrain ist möbelmäßig bereits dicht besiedelt: Allein die Großen der Branche unterhalten hier nicht nur eine, sondern gleiche mehrere Filialen: Allen voran Ikea (in Lichtenberg und Spandau, in Tempelhof und Waltersdorf) oder die Krieger-Töchter Möbel Höffner (in Marzahn und Schönefeld sowie in Schöneberg, Lichtenberg in Arbeit) und Möbel Kraft (in Vogelsdorf und in Wedding). Während die Ikea-Häuser im Schnitt 25.000 m² vorhalten, pendeln die Einrichtungshäuser der übrigen Vollsortimenter in Größenordnungen zwischen 30.000 bis 40.000 m². Nur die Nummer drei der Möbelbranche XXXLutz konnte bis dato keinen Anker in der Metropole setzen - weil die benötigten, riesigen Grundstücke inzwischen Mangelware sind. Es gibt zwar Pläne für einen Standort auf dem Grundstück Märkische Allee 310, aber bis dato noch keine offizielle Ankündigung, obwohl bereits offensichtlich eine Baugenehmigung vorliegt. Lediglich die zur XXXLutz-Gruppe gehörende Möbelkette Mömax konnte bis dato auf 12.000 m² in Schöneweide platziert werden.



Porta hat sich auf die Bedienung des Berliner Marktes trefflich vorbereitet: Bereits Ende März konnte die Gruppe das nach eigenem Bekunden „modernste Hochregallager“ des Unternehmens in Trebbin in Betrieb nehmen. Auf 24.500 m² wurden 16.800 Stellplätze für Möbel installiert, 14 Anliefer- und 71 Auslieferrampen sollen die reibungslose Belieferung der Kunden im Großraum Potsdam gewährleisten - und eben den neuen Standort in Mahlsdorf versorgen.