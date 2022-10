Porta beerbt Möbel Boss in Neu Wulmstorf

Anfang Oktober eröffnete das Möbelhaus Porta in Neu Wulmstorf seine nunmehr 27. Filiale und überrascht mit einem kleinflächigen Konzept. Erst im August schloss die Möbel Boss Filiale hier seine Pforten.

Innerhalb von rund acht Wochen wurde in der Matthias-Claudius-Straße 16-20 saniert und renoviert und dabei über eine Millionen Euro in den Standort investiert. Nun erstrahlt auf rund 6.000 m² und drei Etagen das Möbelhaus in neuem Glanz. Neu hierbei ist das neue Konzept von Porta, unter einem Dach sowohl Discount-Produkte als auch hochwertige Möbel-Sortimente zu vereinen. Ist das Konzept erfolgreich, könnte es bundesweit zum Einsatz kommen.



Auch in Sachen Fläche geht Porta in Neu Wulmstorf neue Wege, denn normalerweise sind die Einrichtungshäuser anders dimensioniert. Bis dato konzentrierte sich das Unternehmen stets auf Standorte mit 12.000 m²- 40.000 m².