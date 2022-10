Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel feierlich eröffnet

Nach dem Umzug im August wurde das neue Porsche Zentrum Stuttgart am Pragsattel am 29. September nun feierlich eröffnet. Es ist der zweite Standort in Deutschland, in dem das Porsche Retail-Konzept „Destination Porsche“ umgesetzt ist. An der Abendveranstaltung nahmen rund 370 geladene Gäste teil.

