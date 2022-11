Im Münchner Oberpollinger hat Porsche das temporäre Retail-Format Porsche NOW eröffnet. Kunden und Interessierte können Porsche bis Mitte April 2023 auf 90 m² in der ersten Etage des Department Stores in der Neuhauser Straße 18 erleben. Vermieter und Eigentümer der Fläche ist die The KaDeWe Group.

