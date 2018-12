Porsche plant weiters Hochhaus in Stuttgart

Porsche scheint am Pragsattel einen „Porsche Design Tower Stuttgart“ zu planen. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, plant der Sportwagenhersteller ein bis zu 85 Meter hohes Bürohochhaus auf einem firmeneigenen Grundstück an der Siemensstraße/Ecke Heilbronner Straße. Einzug soll unter Umständen der eigene Vertrieb halten, aber es werde auch über eine Nutzungserweiterung des Areals nachgedacht und ein Hotel in Erwägung gezogen. Realisiert werden, soll das Bauprojekt laut Informationen der Zeitung anscheinend von der Bülow AG.

.

Mit diesem Projekt würde der insgesamt dritte Porsche Design Tower in die Realisierung gehen. Nummer eins entstand 2015/2016 mit 275 Wohnungen in Miami, für Nummer zwei - dem Porsche Design Tower Frankfurt - wurde im vergangenen Jahr der Bauantrag eingereicht. Inzwischen rollen für den 80 Meter hohen Luxus-Wohnturm in der Europacity die Bagger. Auf dem Grundstück an der Emser Brücke (Baufeld 29) werden auf einer Fläche von 16.000 m² rund 200 Wohnungen entstehen, die von der P+B Gruppe errichtet werden.