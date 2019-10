Porsche Experience Center Hockenheimring eröffnet

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im Rahmen des Festivals „Sportscar Together Day“ sein weltweit siebtes Porsche Experience Center (PEC) am Hockenheimring eröffnet. Das rund 170.000 m² große Areal im Herzen der Rennstrecke beherbergt ein Kundenerlebniszentrum, eine Handlingstrecke, Fahrdynamikflächen sowie einen Offroad-Parcours. Am Eröffnungswochenende nahmen rund 70.000 Besucher teil; 9.000 von ihnen reisten mit dem eigenen Porsche an.

.