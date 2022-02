Porsche Design Tower und Porsche Zentrum auf der Zielgeraden

Porsche Deutschland, die Lifestyle-Marke Porsche Design und die Bülow AG haben bei ihrem ersten gemeinsamen Bauprojekt weitere Meilensteine erreicht. Der Rohbau des neuen Porsche Design Towers wurde Ende November 2021 fertiggestellt – nur 14 Monate nach Grundsteinlegung. Beim Porsche Zentrum ist der Fassadenbau sowie der Innenausbau in vollem Gange. Die Arbeiten an beiden Gebäuden liegen damit im Zeitplan. Das Ensemble soll die Skyline Stuttgarts künftig um ein weiteres architektonisches Wahrzeichen bereichern.

.