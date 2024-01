Porsche Consulting bezieht Design Tower

Die Managementberatung Porsche Consulting geht mit einem neuen Hauptsitz ins 30. Jahr ihres Bestehens: Anfang Januar 2024 haben die Mitarbeiter ihre neuen Räume im Porsche Design Tower in Stuttgart am Pragsattel offiziell bezogen. Damit wechselt der Unternehmenssitz von Bietigheim-Bissingen in die Landeshauptstadt.

