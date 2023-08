Porr nominiert Claude-Patrick Jeutter als COO

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Claude-Patrick Jeutter zum Mitglied des Vorstands und COO der Porr AG ab 01.01.2024 nominiert. Die entsprechenden Beschl├╝sse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 21.09.2023 gefasst werden. Josef Pein tritt zum Jahreswechsel den Ruhestand an und legt seine Funktion als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 31.12.2023 zur├╝ck.

.

ÔÇ×Wir sorgen mit diesem Schritt f├╝r eine geordnete Nachfolge im obersten F├╝hrungsgremium der PorrÔÇť, erkl├Ąrt CEO Karl-Heinz Strauss. Der geb├╝rtige Stuttgarter Jeutter wird als Mitglied des Vorstands f├╝r das operative Segment Deutschland sowie Rum├Ąnien verantwortlich sein. Das Segment AT und CH wird nach dem Ausscheiden von Pein durch den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Strauss verantwortet.



Erst diese Woche konnte das Unternehmen ein beachtliches Plus von +25 % bei Neuauftr├Ągen im ersten Halbjahr 2023 vermelden sowie weiteres Wachstum im Auftragsbestand und in der Produktionsleistung. Auf Jeutter kommt nun einiges zu. Gerade in Deutschland erwartet die Porr einen deutlichen Anstieg an Infrastrukturausschreibungen im Bahnbau, Tunnelbau aber auch bei Projekten zur Energiewende. Auch in Rum├Ąnien sind die Auftragsb├╝cher bereits f├╝r die n├Ąchsten zwei bis drei Jahre mit Infrastrukturprojekten gef├╝llt.



Jeutter (54) absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Universit├Ąt Stuttgart und schloss dieses 1995 als Diplom-Bauingenieur ab. Er begann seine Karriere bei der M├╝ller-Altvatter GmbH & Co. KG, Stuttgart. Bis 2019 war er in Gesch├Ąftsf├╝hrungs- und Vorstandsfunktionen verschiedener Bauunternehmen in Deutschland t├Ątig. Seit 2019 ist er in F├╝hrungsfunktion f├╝r die Porr Gruppe t├Ątig und verantwortet aktuell als Mitglied der Gesch├Ąftsf├╝hrung der Porr Management GmbH den Bereich Deutschland.