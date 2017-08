Porr mietet 2.300 m² in Frankfurt

Die Alstria Office REIT-AG hat für das Frankfurter Gebäude in der Goldsteinstraße 114 in Niederrad einen neuen Mietvertrag unterzeichnet. Der neue Mieter, die Porr Deutschland GmbH, wird rund 2.300 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, beginnt am 1. März 2018 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 278. Das Gebäude verfügt über eine Mietfläche von 8.700 m². Vermittelnd tätig war die Black Olive Advisors GmbH.

