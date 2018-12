Porr Deutschland bezieht Stellung in Dresden

Seit September 2018 befindet sich auf ca. 560 m² eine neue vermittelte Niederlassung der Porr Deutschland GmbH in der Hermann-Reichelt-Straße 3A im Dresdner Waldschlösschen-Areal. Das Unternehmen umfasst nicht nur ein gesamtes Spektrum der Bauwirtschaft, sondern bringt neuen Wind in die Branche. Neuste Projekte sind u. a. die papierlose Baustelle und urbane Architektur mitten in der Stadt. Der Mietvertrag wurde zunächst bis 2023 abgeschlossen. Der Vermieter erzielt damit die Vollvermietung seines Objektes. Der Mietvertrag wurde durch die Beate Protze Immobilien GmbH vermittelt, die parallel die Anmietung von 1.250 m² in nahe gelegenen Freital gemeldet hat.

Die K&K Bike GmbH, ein Anbieter von Mountainbikes, Rennräder, E-Bikes oder einfach nur Fahrrad-Zubehör, hat seit dem 01.11.2018 ein Fahrradgeschäft mit Werkstattservice auf einer ca. 1.250 m² großen Fläche in der Dresdner Straße 174a in Freital eröffnet. Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre abgeschlossen.