Pontus Sundin wechselt von der Helaba zu Brunswick RE

Pontus Sundin

© Marie Linnér

Der bisherige Chief Representative Nordics der Helaba, Pontus Sundin, wechselt ab September zu Brunswick Real Estate und wird dort das Debt-Team unterstützen. Sundin war im April 2016 bei der Landesbank als Leiter der damals neu eröffneten Repräsentanz in Stockholm gestartet und verantwortete in der Folge auch die Immobilienfinanzierungen in den Nordics, um die Ausweitung der Auslandsaktivitäten der Helaba zu forcieren. Da dieses sehr erfolgreich verlief, wandelt die Landesbank den Standort jetzt auch in eine Niederlassung um [Helaba eröffnet Niederlassung in Stockholm].

Bevor Sundin bei der Helaba startete war er zuvor viele Jahre bei Nordea in der strukturierten Immobilienfinanzierung tätig, sowie bei GE Capital und der Hypo Real Estate.