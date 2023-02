Pommes Freunde feiert in diesen Tagen die Eröffnung ihres ersten Auslandsstores: Das Fast Casual-Konzept wird künftig in der Innenstadt von Wien zu finden sein. Der erste Store in der Franz-Josefs-Kai wird rund 40 Plätze bieten und ist der 48. Standort des Unternehmens insgesamt.

