Der Premium Fast Food Anbieter Pommes Freunde hat in Bayern insgesamt vier neue Stores in Toplagen eröffnet. Im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg, Am Ostbahnhof München, den Erlangen Arcaden sowie der City Galerie in Aschaffenburg entstehen neue Standorte des expandierenden Fast-Food-Konzepts.

