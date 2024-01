Pom+ erweitert Geschäftsleitung um Dr. Tanja Pohle

Die Pom+Consulting AG baut die Unternehmensführung weiter aus. Dr. Tanja Pohle wird per 1. Januar 2024 neue Partnerin und Mitglied der Geschäftsleitung.

.

Mit dem Einzug neuer Generationen in die Arbeitswelt und der laufend fortschreitenden Digitalisierung verändern sich die Vorstellungen von einer produktiven Arbeitsumgebung und die Ansprüche an Organisationen. Pom+ begleitet diesen Wandel seit vielen Jahren intensiv und hat sich als Expertin für Organisationsentwicklung und Prozessdesign in der Immobilienwirtschaft etabliert. In ihrer bisherigen Tätigkeit als Head of Service Unit Organisation & Processes hat Tanja Pohle diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt und ein neues Beratungsangebot im Bereich Workplace Solutions aufgebaut.



„Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Smart Offices und New-Work-Konzepten weiter verstärkt und nachhaltig verändert“, erklärt Managing Partner Giuseppe Bilotta. „Tanja Pohle hat sich diesen Themen mit großem Engagement angenommen und unsere Leistungsplatte erfolgreich ausgebaut. Mit ihrer Ernennung zur Partnerin und als neues Mitglied der Geschäftsleitung stellen wir sicher, dass ihre Fachkenntnisse und Erfahrungswerte nun auch in die strategische Unternehmungsführung einfließen.“



Pohle ist seit 2013 bei pom+ tätig, zunächst als Senior Consultant im Bereich Bauherrenberatung und später als Bereichsleiterin, wo sie unter anderem das projektbezogene Qualitätsmanagement PQM für die Mall of Switzerland verantwortete. 2019 übernahm sie die Führung des Teams für Organisations- und Prozessentwicklung. Nach ihrem Studium zur diplomierten Bauingenieurin an der Technischen Universität Berlin doktorierte sie an der ETH Zürich in Baubetriebswissenschaften zum Thema Risikomanagement und schloss später einen MBA im Business Engineering an der Universität St. Gallen ab.