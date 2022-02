pom+ ernennt Benedikt Scholler zum neuem Standortleiter Berlin

Die pom+Deutschland GmbH (pom+) hat ihre Geschäftsführung um Benedikt Scholler erweitert. Zusätzlich eröffnet er als Standortleiter die neue Niederlassung in Berlin.

Zur Expertise des 39-jährigen Diplom-Ingenieurs gehören neben Nachhaltigkeit, ESG, und Energie auch die integrale Beratung. Bei pom+ wird er sich insbesondere dem Ausbau der Leistungen rund um die Themenfelder Circular Economy und Klimaneutralität widmen. „Die vernetzte Welt von Morgen erfordert smarte, nachhaltige Prozesse in der Immobilienwirtschaft. Ich freue mich, die Branche mit pom+ dahingehend weiterzuentwickeln und das zirkuläre und interdisziplinäre Gedankengut weiter zu etablieren‟, ist er überzeugt.



Vor seinem Wechsel zu pom+ war Benedikt Scholler über zehn Jahre für Drees & Sommer in Berlin tätig, zuletzt als Standortleiter für Engineering und Integrated Design. Nach seinem Studium in Umwelt- und Bioingenieurwissenschaften in Bayreuth und Dublin hatte er seine Karriere als Projektingenieur bei der VIKA Ingenieur GmbH gestartet.