Polo Ralph Lauren zieht in die Mall of Berlin

Das New Yorker Modeunternehmen Polo Ralph Lauren eröffnet einen neuen 160 m² großen Store im Erdgeschoss der Mall of Berlin in Berlin-Mitte. Die Eröffnung ist für Mitte November 2020 geplant.

„Das internationale Erfolgslabel Polo Ralph Lauren ist die perfekte Ergänzung für unsere Luxus- und Premium-MarkenArea in der Mall of Berlin“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH. In direkter Nähe zu weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie Brandenburger Tor, Reichstag und Holocaust-Mahnmal bietet die Mall of Berlin einen einzigartig urbanen Mix aus Shopping, Gastronomie, Hotel, Entertainment, Büro und Wohnen.



Das Shopping- und Erlebniscenter, das 2014 auf dem ehemaligen Areal des Großkaufhauses Wertheim eröffnet wurde, umfasst insgesamt ca. 76.000 m² Retailfläche, ca. 12.000 m² Hotelfläche und ca. 30.000 m² Wohnfläche. Mit über 300 Shops, einem der größten Food-Courts Deutschlands sowie einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm lockt die Mall of Berlin jedes Jahr rund 22 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an