Polo Motorrad und Sportswear mietet neuen Standort in Bruchsal

Die Polo Motorrad und Sportswear GmbH bezieht ab Mitte September eine neue Filiale auf ca. 926 m² in der Molzaustraße 5a in Bruchsal. Der Vermieter des neuen Stores ist ein regionaler Immobilieninvestor. Kunz-Schulze Immobilien war vermittelnd tätig.

Das 1980 gegründete Unternehmen treibt mit dem weiteren Standort seine Expansion zügig voran. Insgesamt verfügt Polo in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits über 90 Stores. Zuletzt hatte der Multi-Channel-Retailer drei Stores mit Verkaufsflächen zwischen 500-600 m² neu eröffnet bzw. umgebaut. Der Polo Store in Regensburg ist ab sofort an einem neuen Standort zu finden, während die altbewährten Stores im Münchener Norden und in Pforzheim ein Facelift erhalten haben.



„Während andere Branchen z. T. im großen Stil Läden schließen oder geplante Umbauten hintenanstellen müssen, befinden wir bei Polo uns in der glücklichen Lage, unseren Plänen Taten folgen lassen zu können. Gerade das letzte Jahr hat wieder gezeigt, dass der Motorradbereich ein krisenresistentes Umfeld ist. Unsere Kunden halten uns die Treue und nicht zuletzt ihnen sind wir es schuldig, sie immer wieder mit zeitgemäßen und ansprechenden Ladenbaukonzepten zu begeistern.“, so Frank Braemer, Leiter stationärer Vertrieb bei Polo Motorrad.



Nachdem es in Regensburg an der Zeit war, einen neuen Standort mit verbesserter Erreichbarkeit und besseren Parkmöglichkeiten zu finden, wurden die altbekannten Stores im Münchenern Norden sowie in Pforzheim, die schon ein wenig in die Jahre gekommen waren, entkernt und von Grund auf modernisiert. Und weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.