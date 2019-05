Von Poll Finance eröffnet Flagshopstore in der Frankfurter Schillerstraße

Im Rahmen einer Eröffnungsfeier haben die Geschäftsführer der von Poll Finance, Dr. Lucie Lotzkat, Sascha Mermann und Martin Töpfer gestern offiziell ihren Flagshipstore in der Schillerstraße im Zentrum von Frankfurt am Main eröffnet. Die einladenden Geschäftsräume der von Poll Finance befinden sich direkt gegenüber dem Eschenheimer Turm.

In den neuen Räumlichkeiten in der Schillerstraße 31 können sich Eigentümer und Suchkunden auch in Sachen Immobilienvermittlung beraten lassen. „Wir freuen uns, dass wir jetzt auch in der Finanzmetropole Frankfurt und dazu an so zentraler Stelle präsent sind und unseren Service anbieten können. Von Poll Finance ist bereits an über 30 Standorten in ganz Deutschland vertreten und wir werden unsere Expansion weiter vorantreiben“, so Martin Töpfer, Geschäftsführer der von Poll Finance, zur Eröffnung des Flagshipstores.



„Wir begrüßen es, dass von Poll Finance hier in Frankfurt Flagge zeigt“, ergänzt Dr. Jörg Hahn, geschäftsführender Gesellschafter des Franchisegebers, der von Poll Immobilien GmbH, die in Frankfurt am Main ihre Zentrale hat. „Bei von Poll Finance profitiert der Kunde sowohl von der Expertise der Berater als auch von unserem weitläufigen Von-Poll-Immobilien-Netzwerk und dessen großem Verkaufsvolumen.“