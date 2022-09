Polizeiwohnheim in Oranienburg wird gebaut

Das geplante Anwärterwohnheim für die Hochschule der Polizei in Oranienburg im Landkreis Oberhavel wird gebaut. Das ist das Ergebnis eines Spitzengespräches zwischen Finanzministerin Katrin Lange und Innenminister Michael Stübgen am Mittwoch in Potsdam.

Mit der Fertigstellung des Wohnheims mit insgesamt 400 Plätze an der Berliner Straße wird jetzt im Jahr 2026 gerechnet. „Die noch offenen Fragen wurden einvernehmlich geklärt“ betonten Lange und Stübgen gemeinsam. „Das Signal für Oranienburg wurde damit auf grün gestellt. Der Bau des Wohnheims trägt dazu bei, die Ausbildung für den Polizeidienst in Brandenburg noch attraktiver zu machen.“ Es seien jetzt noch einige Nachverhandlungen mit dem Bieter erforderlich, dann solle der Auftrag für den Landesbau kurzfristig erteilt werden, hieß es.



Nach stark gestiegenen Baukosten war zwischen den Ministerien wegen der Finanzierung ein Streit entbrannt. Das geplante Investitionsvolumen von 43 Millionen Euro konnte nicht gehalten werden, die gestiegenen Kosten wollte aber auch keine der Parteien tragen. Nun haben sich Innenminister Stübgen (CDU) und Finanzministerin Lange (SPD) doch noch geeinigt. Die Hochschule der Polizei Brandenburg, die bereits seit 2006 in Oranienburg sitzt, hofft nun auf eine schnelle Realisierung.