Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat im Büropark Bredeney in der Theodor-Althoff-Straße 39-47 in Essen einen zwanzigjährigen Mietvertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Polizeipräsidium Essen, abgeschlossen. Nach einer vollständigen Renovierung und mieterspezifischen Ausbauten wird die Polizei in dem Objekt ab dem Jahr 2025 rund 24.100 m²

[…]