Polis verlängert Mietvertrag mit Private Schule IBB in Dresden

Polis Immobilien hat den Mietvertrag mit der Private Schule IBB gGmbH Dresden um drei Jahre bis 2028 verlängert. Die Bildungseinrichtung nutzt rund 3.120 m² im Objekt an der Könneritzstraße und gehört seit 1999 zu den langjährigsten Mietern des Unternehmens.

Die angemietete Fläche umfasst rund 3.120 m², verteilt auf das Erdgeschoss sowie das zweite, dritte und vierte Obergeschoss des markanten Eckgebäudes in der Dresdner Wilsdruffer Vorstadt. Die 1998 errichtete Immobilie verfügt über insgesamt rund 10.400 m² vermietbare Fläche sowie eine Tiefgarage mit mehr als 80 Stellplätzen.



„Die Fortsetzung des Mietverhältnisses mit der Private Schule IBB gGmbH Dresden freut uns sehr. Als Bildungsträger mit einem breiten Schul- und Ausbildungsspektrum trägt die IBB seit vielen Jahren zur langfristigen Stabilität unseres Objekts bei“, sagt Mathias Gross, Immobilienvorstand (COO) der Polis Immobilien AG. „Die Prolongation bestätigt zugleich die Qualität des Standorts, der mit seiner innerstädtischen Lage und der guten Anbindung vielfältige Nutzungen ermöglicht.“



„Wir freuen uns, unsere pädagogische Arbeit auch in den kommenden Jahren in der Könneritzstraße fortsetzen zu können. Die verkehrsgünstige und kulturell geprägte Lage ist für unsere Schülerinnen und Schüler sowie unser Kollegium ideal“, sagt Dipl.-Kauffr. Dagmar Mager, Geschäftsführerin der Private Schule IBB gGmbH Dresden. „Wir schätzen die langjährige und konstruktive Zusammenarbeit mit der Polis Immobilien AG sehr.“



Der Standort in der Könneritzstraße 29-33 in der Wilsdruffer Vorstadt überzeugt durch seine Nähe zur Dresdner Altstadt sowie eine sehr gute ÖPNV-Anbindung in rund 100 Metern Entfernung. Der Hauptbahnhof ist innerhalb von zwei Kilometern erreichbar, ebenso mehrere kulturelle Einrichtungen wie das Kraftwerk Mitte oder die Hochschule für Musik.