Die Polis Immobilien AG hat in Stuttgart-Mitte eine rund 1.300 m² große Einzelhandelsfläche langjährig an einen Bio-Lebensmittelmarkt vermietet. Nach erfolgreicher Übergabe im März 2020 wird der Filialist Naturgut hier seinen elften Standort in der Stadt eröffnen.

Die Immobilie in der Tübinge...

[…]