Polis erwirbt Bürokomplex in Gera von der TLG

Die Polis Immobilien AG hat in Gera ein Büro- und Dienstleistungszentrum mit insgesamt rund 33.000 m² Mietfläche von der TLG Immobilien AG erworben. Die Akquisition erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Die zu mehr als 90 Prozent vermietete Immobilie in der Innenstadt übernimmt das Unternehmen in seinen Eigenbestand. Hauptmieter mit langfristigen Mietverträgen sind mehrere Behörden des Freistaates Thüringen, die eine Fläche von rund 19.000 m² nutzen.

.

„Der Ankauf bestätigt unsere Strategie, mittelfristig neben den Top-7-Städten verstärkt an aussichtsreichen Bürostandorten in Ostdeutschland zu attraktiven Anfangsrenditen zu investieren“, sagt Mathias Gross, Vorstand (COO) der Polis Immobilien AG. „Durch die Innenstadtlage und die moderne Ausstattung verspricht unsere Akquisition langfristig stabile Cashflows und eine gute Wertentwicklung.“



Das Büro- und Dienstleistungszentrum Gera befindet sich in der Hermann-Drechsler-Straße 1 in der nördlichen Geraer Innenstadt. Der Gesamtkomplex wurde im Jahr 1985 errichtet und im Jahr 2004 umfassend modernisiert. Auf dem rund 48.500 m² großen Grundstück befinden sich außerdem 158 Stellplätze. Über den nahegelegenen Hauptbahnhof sowie über die Bundesautobahn 4 ist der Standort sehr gut an den Großraum Leipzig und Erfurt angebunden. Gera hat sich zu einem wichtigen Dienstleistungsstandort der Region Ostthüringen entwickelt.



Die TLG wurde von Catella beraten, auf Käuferseite waren CBRE Preuss Valteq und LJRR Rechtsanwälte tätig.