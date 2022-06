Poligroh erwirbt drei weitere Wohnimmobilien in Frankfurt

Die Poligroh Holding GmbH & Co. KG, hinter der die Hansgrohe-Gründerfamilie steht, baut ihr Portfolio in der Mainmetropole mit dem Ankauft von drei Wohnimmobilien weiter aus. Bei den erworbenen Objekten handelt es sich um drei Wohnhäuser in der Burgstraße im Nordend, in der Enkheimer Straße in Bornheim und im Praunheimer Weg in der Nordweststadt mit insgesamt 50 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von knapp 3.700 m².

.

Entsprechend des Investmentprofils von Poligroh ist der Objektzustand gepflegt mit Potenzial zur Modernisierung der technischen Ausstattung und Verbesserung der Wohnqualität, so das Investmentunternehmen. Erklärtes Ziel des Investors ist es, den langfristigen Erhalt und die dauerhafte Attraktivität der Immobilien für bestehende und zukünftige Mieter sicherzustellen, ohne das bestehende Mietniveau signifikant zu beeinträchtigen.



Das Investmentunternehmen baut seit 2020 im Rahmen der langfristigen Anlagepolitik der Familie einen Immobilienbestand auf und hat bis dato in vorwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Objekte im Rhein-Main-Gebiet investiert. Im Herbst vergangenen Jahres investierte Poligroh in diesem Zuge zum Beispiel drei Wohnimmobilien in Frankfurt-Niederrad [wir berichteten].