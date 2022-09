Vermietungserfolg in neuem Redevelopmentprojekt der Schwaiger Group am Stahlgruberring 53: Ab dem 1. Oktober rollen am Stahlgruberring 53 Neufahrzeuge der schwedischen Elektroautomarke Polestar von der Fläche. Die Auto Eder Gruppe, die das Handover Center betreibt, mietet dafür insgesamt rund 1.400 m², auf der sie Elektrofahrzeuge von Polestar an Kunden übergibt.

