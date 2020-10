Polen baut Botschaft „Unter den Linden“

Endlich kommt Bewegung in die Sache: Die Republik Polen hat Strabag mit dem Bau ihrer neuen Botschaft an ihrer alten Adresse „Unter den Linden 72“ beauftragt. Von 1990 bis 2014 hatte die polnische Botschaft ihren Sitz bereits auf dem Grundstück und bezog dann ein Interimsquartier im Ortsteil Grunewald. In 2016 wurde das Bestandsgebäude schließlich abgerissen und die Realisierung des bereits in 2012 vorgestellten Neubaus angekündigt. Trotz einer erteilten Baugenehmigung tat sich aber nichts auf der Brache. Mit der Beauftragung von Strabag geht das rund 60 Mio. Euro schwere Projekt jetzt aber endlich in die Realisierung. Bis zum ersten Quartal 2023 soll es laut des Unternehmens bezugsfertig sein und die Baulücke auf der ältesten Flaniermeile Berlins schließen.

.

Errichtet wird die fünfgeschossige Immobilie auf dem rd. 8.500 m² großen Grundstück von der polnischen Tochtergesellschaft der Strabag SE. Dier Neubau umfasst eine Nutzfläche von über 10.000 m². Neben Büros und Räumen zu Repräsentationszwecken erhält das Gebäude eine Tiefgarage, begrünte Dachterrassen, zwei Innenhöfe und ein Atrium. Große Fenster und eine helle Fassade werden die Ansicht des Gebäudes von der Straße aus prägen. Entworfen wurde der neue Hauptsitz der Botschaft von dem Warschauer Architekturbüro JEMS Architekci sp. z o.o.



„Wir freuen uns, dieses repräsentative Projekt in bester Innenstadtlage der deutschen Hauptstadt zu realisieren. Der architektonisch anspruchsvolle Neubau wird sich sehr gut in sein Umfeld einfügen“, sagt Strabag-Vorstand Thomas Birtel.