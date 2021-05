Polak und Wagner an der Spitze von 6B47 Austria

Christian Wagner (1 / 2)

© Feelimage / Matern

Die Agenden der Österreichtöchter der 6B47 Real Estate Investors AG werden von einem neuen Geschäftsführungs-Duo geleitet. Christian Polak (41) und Christian Wagner (57) zeichnen seit Mai 2021 für die in Wien ansässigen 6B47 Austria GmbH & Co KG und 6B47 Wohnbauträger GmbH (kurz: 6B47 Group Austria) verantwortlich. Silvia Wustinger-Renezeders Vertrag als Geschäftsführerin des Wohnbauträgers endet nach fünf Jahren mit 21. Mai 2021. Sie widmet sich fortan ihren eigenen Projekten.

Christian Polak, der seit 2017 seine Funktion als Geschäftsführer ausübt, wurde im Zuge der Neuorganisation zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Christian Wagner ist seit Juli 2020 Head of Transactions in der 6B47 und rückt nun als Geschäftsführer in die 6B47 Group Austria auf.



Nach Abschluss seines internationalen Betriebswirtschaft-Studiums an der Universität Wien begann der gebürtige Wiener Polak seine Karriere als technischer Projektleiter klassisch in der Baubranche. Seine Ausbildung, Erfahrung und internationale Ausrichtung führten ihn als Leiter der Projektentwicklung zur heutigen UBM Development (vormals Strauss & Partner). Er leitete dort auch einige Zweigniederlassungen im CEE/SEE-Raum als Geschäftsführer. Christian Polak hatte vor seinem Wechsel in die 6B47 drei Jahre lang die Geschäftsführung der Eyemaxx Real Estate Gruppe in Wien inne. Seit Mai 2017 zeichnet er als operativer Geschäftsführer in der 6B47 Group Austria verantwortlich.



Im Rahmen seiner langjährigen Development-Tätigkeit für die Raiffeisen Gruppe trug der gelernte Bauingenieur und „Ostpionier“ Wagner ab den Neunzigerjahren weitreichende Management- und Projektverantwortung in der Region CEE/SEE/CIS. Im Jahr 2011 startete der gebürtige Niederösterreicher seine Selbstständigkeit im Bereich Immobilien-Development und Consulting. Wagner setzt nach zehn Jahren den nächsten Schritt hin zur Führungsfunktion bei einem europaweit agierenden Projektentwickler. Die bestehenden Verpflichtungen im Rahmen seiner Selbständigkeit werden bis zum Ende erfüllt und gleichzeitig wird er die nicht zur 6B47 Gruppe gehörenden Tätigkeiten und Beteiligungen schrittweise zurücklegen.