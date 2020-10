Poco mietet rund 35.000 m² Logistikfläche in Bönen

Der deutsche Einrichtungs-Discounter Poco hat eine rund 35.000 m² große Logistikfläche in Bönen angemietet. Vermieter der Liegenschaft, die sich in unmittelbarer Nähe zur Zentrale in Bergkamen befindet, ist Logicor. Bei der Standortsuche und Vermittlung war Logivest beratend tätig.

