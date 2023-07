Die Poco Einrichtungsmärkte GmbH hat eine 3.900 m² große Lagerfläche in der Immobilie „Am Kupferwerk 2“ in Ginsheim-Gustavsburg angemietet. Das Unternehmen betreibt 124 Einrichtungsmärkte in Deutschland, u.a. auch im nahegelegenen Mainz. Vermieter ist ein privater Eigentümer, von dem MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt war.

Fotos: MH Gewerbe-Immobilien



[…]