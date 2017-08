Poco Einrichtungsmärkte verlegt Logistiklager nach Jenfeld

Schimmelmannstraße 139a

Poco Einrichtungsmärkte verlegt sein Hamburger Logistiklager von Billbrook nach Jenfeld. In der Schimmelmannstraße 139a hat der Einrichtungsdiscounter einen neuen Standort gefunden und die komplette, rund 10.000 m² große Liegenschaft mit rund 6.250 m² Hallen- und Büroflächen angemietet. Die Logistikhalle umfasst rund 5.850 m², die Bürofläche rund 400 m². Grund für den Umzug war das geplante Logistikzentrum für Hermes am Billbrookdeich, aufgrund dessen voraussichtlich auch der vorherige Standort des Poco-Lagers abgerissen wird. Die Gewerbe-Liegenschaft an dem neuen Standort gehört Wulff Bauträger und Bauregie. Die Vermittlung übernahm Grossmann & Berger.

