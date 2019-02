Invesco erwirbt Wohnprojekt in den Niederlanden

Holland Park

© Invesco Real Estate

Invesco Real Estate hat zwei Wohngebäude in Holland Park, etwa neun Kilometer südöstlich von Amsterdam, mit einer Fläche von ca. 30.000 m² von Bergwijkstadspark BV, vertreten durch die Projektentwickler Bouwaccent BV und Snippe B.V, erworben. Das Wohnprojekt soll Ende 2021 fertiggestellt werden. Bei dem vorfinanzierten Entwicklungsprojekt handelt es sich um das zweite Wohnobjekt, dass Invesco für seine pan-europäische Core-Strategie akquiriert hat und damit sein Wohnimmobilien-Portfolio weiter verstärkt. Das erste für diese Strategie erworbene Wohnobjekt war der 2018 akquirierte Wohnkomplex Mainwald in Frankfurt [wir berichteten].

„Mit diesem erstklassigen Objekt stellen wir unsere pan-europäische Core-Strategie noch besser auf und durch den Erwerb von Holland Park erhöht sich die Diversifikation unseres Portfolios. Gleichzeitig ist dieses zweite Wohnobjekt unserer Core-Strategie erneut repräsentativ für die hohe Qualität, die wir uns in diesem Sektor sichern konnten. Zusammen mit Mainwald in Frankfurt haben wir unser Portfolio um zwei erstklassige Wohnobjekte in Top-Lagen im Wert von insgesamt ca. 270 Mio. Euro verstärkt. Die Stadtzentren Frankfurt und Amsterdam sind von beiden Immobilien aus in jeweils nur 10 Minuten erreichbar. Auf Grundlage der starken Fundamentaldaten erwarten wir aus der Übernahme von Holland Park ein nachhaltiges NOI-Wachstum für unseren Strategie und damit letztlich eine langfristige Wertsteigerung für unsere Investoren“, kommentiert Jon Pierce, Senior Director – Fund Management bei Invesco.



Der hochwertige, energieeffiziente 14-geschossige Gebäudekomplex wird mehr als 300 Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten umfassen, außerdem eine Tiefgarage mit 199 Stellplätzen. Der Wohnkomplex entsteht in Diemen, einem aufstrebenden Wohnungsmarkt direkt vor den Toren von Amsterdam mit hervorragender Verkehrsanbindung an die Innenstadt und den Flughafen Schiphol.



„Mit Holland Park haben wir den Zuschlag für ein herausragendes Wohnprojekt an einem erstklassigen, sehr gefragten Neubaustandort erhalten. Damit wird unsere Strategie von den positiven Entwicklungen profitieren können, die wir für den Amsterdamer Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren erwarten, wie z.B. steigende Preise und reales Mietwachstum“, ergänzt Fabian Manegold, Senior Director – Transactions bei Invesco.



Mehr als 1.600 Einheiten in den anderen Wohnblöcken von Holland Park wurden bereits verkauft und es ist damit das am schnellsten verkaufte Wohnbauprojekt der Niederlande. Nach der Fertigstellung wird das Quartier insgesamt rund 3.500 Wohneinheiten mit etwa 5.000 Bewohnern umfassen.



Die Wohnimmobilientransaktion, durch die Invesco Real Estate seine Präsenz im europäischen Wohnimmobiliensegment nochmals ausgebaut hat, wurde von den lokalen europäischen Transaktionsteams des Unternehmens durchgeführt. Invesco wurde bei dieser Transaktion von CMS (Rechtsberatung), Drees & Sommer (technische Beratung), Greystar (kaufmännische Beratung) und Deloitte (Steuerberatung) unterstützt.