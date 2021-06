Plutos Group wird zur PREIG AG

Die Plutos Group bündelt künftig alle ihre Geschäftstätigkeiten unter einer neuen Gesellschaft, der Plutos Real Estate Investment Group AG, kurz PREIG AG. Das Tochterunternehmen Creo Group geht in der PREIG AG auf.

Die PREIG AG ist ein Zusammenschluss der Aktivitäten der Plutos Group mit ihren Tochterunternehmen der Creo Group [wir berichteten]. Damit bündelt das neu gegründete Unternehmen die mehr als zehnjährige Entwickler- und Asset-Management-Kompetenz der unterschiedlichen Unternehmen und Beteiligungen künftig in einer Gesellschaft. Der Fokus der PREIG AG liegt auf Investitionen in Bestandsrevitalisierungen, Bestandshaltung und Neubauplanungen zukunftsweisender Büro- und Gewerbeimmobilienprojekte in ganz Deutschland in Wachstums- und Regionalzentren jenseits der Metropolstandorte für den eigenen Bestand. Daneben werden auch Wohnimmobilienprojekte realisiert, unter anderem in Modulbauweise.



„Wir realisieren sowohl Neubauprojekte als auch Bestandsrevitalisierungen, um in den deutschen Wachstums- und Regionalzentren erschwingliche, aber gleichzeitig hochmoderne Arbeitswelten zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass ,New Work‘ als Megatrend nicht allein die Großstädte prägen wird“, sagt Peyvand Jafari, Vorstand der PREIG AG, und ergänzt: „Mit dem Zusammenschluss bündeln wir die interne Expertise und langjährige Erfahrung im Gewerbeimmobiliensegment als auch in der wohnwirtschaftlichen Projektentwicklung, der Revitalisierung von Altbauwohnungen sowie im Modulbau und planen bis zum Ende des Jahres 2024 Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen Euro.“



Im Bereich der Bestandsrevitalisierungen greift die PREIG AG unter anderem auf den positiven Track-Record von Creo zurück. Mit seiner umfassenden Expertise befasst sich das Unternehmen auch mit komplexen Immobilien, unter anderem mit Instandhaltungsstau, schwieriger Datenlage oder rechtlichen- und/oder steuerlichen Problematiken. Mit diesem Ansatz werden diese Immobilien im Rahmen einer Value-add-Strategie neu positioniert. So realisiert die PREIG AG in ihrem eigenen Bestand an Gewerbeimmobilienprojekten unter anderem Flex-Offices und Coworking-Spaces auch jenseits des Prime-Segments, die sowohl hochfunktional als auch für zahlreiche Unternehmen erschwinglich sind.



„Im Wohnungsbau setzen wir seit einiger Zeit Projekte in modularer Bauweise um. Diese können um ein Vielfaches effizienter hergestellt werden als klassische Immobilien und setzen dennoch durch einzigartige architektonische Konzepte auch optisch ein Zeichen. Darüber hinaus revitalisieren wir seit mehr als zehn Jahren Altbauwohnungen in den Metropolen, werten diese baulich sowie energetisch auf und schaffen somit Einzelstücke für Kapitalanleger und Mieter“, erklärt Jafari.