Plentific treibt Expansion in Deutschland weiter voran

Plentific treibt die Expansion in den USA sowie in Deutschland voran. Damit künftig noch mehr Immobilienunternehmen von Sanierungen und einem Schadensmanagement in Echtzeit profitieren können, wird Plentifics Team in Deutschland nun unter Leitung von General Managerin Karin Shalev Shogol weiter ausgebaut.

.

Vor ihrer Tätigkeit bei Plentific war Shalev Shogol für mehrere renommierte Unternehmen in verschiedenen Führungspositionen tätig: So unter anderem als General Managerin Europe bei der Tech-Akademie Elevation, als Teil des Nordeuropa-Führungsteams bei WeWork und als COO und Country Managerin Deutschland für AFI Properties. Gesteuert werden die Aktivitäten vom neuen Standort in der Lobeckstraße in Berlin-Kreuzberg. Das neue Büro mit fast 400 m² Fläche eignet sich hervorragend für das avisierte Wachstum.



„Wir befinden uns momentan in einer starken Wachstumsphase für unser Geschäft in Deutschland. Die Anzahl unserer Kunden und strategischen Partnerschaften wächst stetig von Tag zu Tag“, sagt Cem Savas, Co-Founder und CEO von Plentific. „Der sehr dezentrale deutsche Immobilienmarkt bietet großes Potenzial für Effizienzgewinne, die Immobilienunternehmen mit unseren Lösungen erzielen können. Die notwendige energetische Sanierung des Gebäudebestands verlangt nach einer möglichst optimalen Ressourcenallokation der sehr knappen Handwerkerkapazitäten. Diese Einflussfaktoren treiben die Nachfrage schon aktuell, was uns in unserer Expansionsstrategie bestärkt.“



Plentific ist ein rasch wachsendes PropTech. Das 2013 im Vereinigten Königreich gegründete Unternehmen fungiert als digitale Plattform für Schadensmanagement sowie Sanierungen in der Wohnungswirtschaft und vernetzt Immobilienverwaltungen, Wohnungsunternehmen sowie Bewohner mit allen Dienstleistern nahtlos über eine zentrale Plattform. Über den exklusiven Handwerker-Marktplatz, der hierzulande signifikant ausgebaut wird, haben in Deutschland aktive Immobilienunternehmen bereits Zugriff auf tausende verifizierte Handwerksbetriebe. Weltweit werden mit Plentific mehr als eine Million Wohneinheiten betreut und rund 20.000 Handwerksbetriebe sind über den Handwerker-Marktplatz angebunden.



ESG konkret

Neben dem Schadensmanagement bietet Plentific zahlreiche weitere Lösungen für den Gebäudebestand. So lassen sich etwa Sanierungsmaßnahmen komplett über die Plattform abwickeln und auch das Leerstandsmanagement lässt sich mit Plentific deutlich effizienter gestalten: Im Vereinigten Königreich erzielten die Nutzer eine 54-prozentige Reduzierung der Leerstandszeit und eine Steigerung der jährlichen Mieteinnahmen um 3,5 Prozent. Der ebenfalls integrierte Compliance-Manager bietet jederzeit einen Portfolioüberblick über alle compliance-relevanten Arbeiten und notwendige Folgemaßnahmen.



„Mit Plentific ermöglichen wir Eigentümern, Asset Managern und Verwaltern die ganz konkrete Umsetzung von ESG-Maßnahmen. Sanierungen, die auf das ‚E‘ einzahlen, die Steigerung der Mieterzufriedenheit für das ‚S‘ sowie die unabdingbare Compliance für das ‚G‘“, sagt Shalev Shogol.



Mieterzufriedenheit durch Schadensmanagement in Echtzeit

Kernfunktion von Plentific ist das weitgehend automatisierte Schadensmanagement. Von Bewohnern gemeldete Schäden können vollständig digital über die Plattform abgewickelt werden -von der Schadensaufnahme über die Beauftragung eines Dienstleisters bis hin zur Rechnungslegung. Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind so innerhalb von durchschnittlich fünf Tagen abgeschlossen. Währenddessen besteht durchgehende Transparenz über den Fortschritt und die Bewohner bleiben informiert. Dabei lässt sich Plentific nahtlos in die bestehende Systemlandschaft integrieren, sodass Haus-, Bestandsverwaltungs- oder Finanzsoftware jederzeit synchron gehalten werden.



„Stockende Schadensbearbeitung und verzögerte Kommunikation sind eine Hauptquelle von Unzufriedenheit bei Mietern und Verwaltern – das muss nicht sein“, sagt Karin Shalev Shogol, General Managerin bei Plentific. „Unsere Lösung ermöglicht die Schadensbearbeitung in Echtzeit und hält die Bewohner informiert, sodass Unmut gar nicht erst entsteht. Gleichzeitig ermöglichen wir der Hausverwaltung eine spürbar höhere Effizienz, sodass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können.“