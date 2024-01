Plaza sichert sich zwei Roomz-Hotels

Die Plaza Hotelgroup akquiriert die beiden Roomz Hotels Wien Gasometer und Graz trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Immobilienbranche schon seit einiger Zeit begleiten. Christie & Co konnte im Auftrag der Ärztekammer für Steiermark die beiden Businesshotels verkaufen.

.

„Als Betreiber sowie Eigentümer haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unsere Eigenmarken zu stärken und unser Hotelportfolio mit Bedacht auszubauen. Diese beiden Hotels in Wien und Graz sind die perfekte Ergänzung„, freut sich Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup, über die Neuzugänge. Die beiden neuen Häuser werden zukünftig unter der Eigenmarke Plaza Inn vermarktet und ergänzen das Portfolio des Unternehmens allein in Österreich auf zehn Hotels.



Das Roomz Hotel Wien Gasometer in der Paragonstraße 1 verfügt über 152 Gästezimmer sowie 3 Meetingräume und großzügige F&B-Flächen. Das Hotel profitiert von der Lage direkt an der U-Bahn-Linie U3 und damit von der direkten Anbindung in die Wiener Innenstadt. Darüber hinaus wird der Standort künftig durch die unmittelbar in der Umgebung geplante Wien-Arena noch attraktiver. Das Roomz Hotel Graz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 96 mit 133 Zimmern besticht ebenfalls durch seine stark frequentierte Lage direkt an der Messe Graz.



„Als Ärztekammer für Steiermark haben wir uns aufgrund der Pandemie und ihren Folgen dazu entschieden, die Risikostreuung in unserem Immobilienportfolio neu zu ordnen, und uns deshalb von diesen beiden Hotelimmobilien zu trennen. Wir sind froh, dass wir die Hotels erfolgreich veräußern konnten und danken Christie & Co für die tatkräftige Unterstützung während des gesamten Prozesses“, kommentiert die Ärztekammer für Steiermark die Verkaufsentscheidung.



„Wir freuen uns, dass wir die Ärztekammer für Steiermark bei ihrer strategischen Neuausrichtung helfen konnten, und sind uns sicher, dass die beiden Häuser das Portfolio der Plaza Hotelgroup ideal ergänzen. Die Transaktion zeigt, dass sich Hotelimmobilien als Assetklasse nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen, einzig die Investorenprofile haben sich etwas verändert", kommentiert Simon Kronberger, Director Austria & CEE bei Christie & Co.