Plaza Hotelgroup übernimmt 4-Sterne-Hotel im bayerischen Weiden

Best Western Amedia

Mit der Übernahme des Admira Hotels in Weiden im ostbayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, positioniert sich die Plaza Hotelgroup erstmals in der Region, 100 Kilometer östlich von Nürnberg und 35 Kilometer westlich der Grenze zu Tschechien. Das 4-Sterne-Hotel mit 104 Zimmern wird ab dem 01. April 2017 als Best Western Amedia Hotel geführt, die 40 Mitarbeiter sind von der Plaza Hotelgroup übernommen worden. Auch im 29. Hotel des Heilbronner Familienunternehmens wird das Hauptaugenmerk auf der Zielgruppe der Tagungsgäste und Geschäftsreisenden liegen. Das zentral gelegene Haus in der Brenner-Schäffer-Straße 27 wurde im April 1993 eröffnet und bisher durch Familie von Thun und Hohenstein geführt. Jetzt steht erst einmal eine umfangreiche Modernisierung in den nächsten Monaten an.

Damit wächst die Plaza Hotelgroup rasant weiter. Denn erst im Januar hatte sie einen Pachtvertrag für das Hotel Montanushof in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss unterschrieben. Das Hotel, das Teil eines Shopping- und Freizeitzentrums ist, ist das zweite Haus der expansiven Gruppe in Nordrhein-Westfalen. Auch hier wird erst einmal bei laufendem Betrieb kräftig renoviert. Das Gebäude wurde 1994 gebaut und bietet insgesamt 114 Zimmer, zwei Tagungsräume für maximal 180 und einen Frühstücksraum für 120 Personen sowie mehr als 50 Auto-Stellplätze auf dem hauseigenen Parkplatz.