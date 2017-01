Plaza Hotelgroup feiert mit Eigenmarke Premiere

Mit der Eröffnung des Plaza Hotels Hanau im Dezember hat die Heilbronner Plaza Hotelgroup einen Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt: das Haus mit 145 Zimmern und 4 Suiten ist das erste unter dem Namen Plaza Hotel betriebene Businesshotel in Deutschland. Die Eigentümerin, die A.K. Bauträger KG, hatte im Spätsommer einen entsprechenden Vertrag mit der Plaza Hospitality GmbH unterzeichnet, weil es laut der Eigentümerin Mietstreitigkeiten mit Arcadia gab, die zu einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses führte.

.

Das zentral am Kurt-Baum-Platz 6 gelegene 4-Sterne-Hotel wurde zum 1. Oktober 2016 übernommen und danach verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. „Alle unsere Mitarbeiter sind schon lange hier im Hotel tätig und die Stimmung ist nach dem reibungslosen Übergang zum Plaza Hotel sehr positiv. Wir sind schon ganz gespannt auf die renovierten Zimmer. Die komplett fortschrittliche IT-Struktur und neue Haustechnik funktioniert einwandfrei. Wir gehen davon aus, dass der Umbau Ende März 2017 abgeschlossen ist. Insgesamt investieren wir als Plaza Hotelgroup rund 1,5 Millionen Euro in das Hanauer Haus“, freut sich Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup, über ihr erstes Hotel in Deutschland unter der Eigenmarke. „In Hanau setzen wir verstärkt auf den Tagungsbereich. Unsere sechs unterschiedlich großen Konferenzräume für bis zu 150 Personen sind ideal für kleine und große Unternehmen, aber auch für Feierlichkeiten jeder Art."



Die Plaza Hotelgroup betreibt derzeit 3- und 4-Sterne-Businesshotels an 27 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien und den Niederlanden mit insgesamt über 4.000 Zimmern. Ein Teil der Häuser sind der weltweit größten Hotelkette Best Western angeschlossen. Aktuell finden Verhandlungen mit weiteren Franchise-Gebern wie z.B. mit Hampton by Hilton statt. Ausgesprochenes Ziel ist es das Portfolio in den nächsten fünf Jahren auf 50 Hotels auszubauen. Neue Hotelprojekte in 2017 stehen bereits fest: Linz (188 Zimmer), Bottrop (151 Zimmer), Potsdam (150 Zimmer), Amsterdam (160 Zimmer). Gäste aus dem Geschäftsreise- wie auch dem Freizeitsegment sind gleichermaßen Zielgruppen der zentral in mittleren bis großen Städten gelegenen Hotels.