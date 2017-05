Plassmeier baut Holiday Inn direkt neben dem „Centro“

Fitness hat auf dem Areal nicht funktioniert, vielleicht klappt es mit ausruhen und schlafen ja besser: Direkt am gerade aufgefrischten „Centro“ in Oberhausen möchte der Bauunternehmer Plassmeier ein Holiday Inn Express-Hotel installieren. Das Gebäude an der Centroallee 266, in dem die beiden Sportclubs nacheinander residiert hatten, ist bereits abgerissen, die Stadt hat die Baugenehmigung erteilt.

Das Reißbrett sieht auf dem knapp 5.000 Quadratmeter großes Grundstück ein Drei-Sterne-Plus-Haus mit 144 Zimmern vor, dass nach der Fertigstellung von Tristar Hotels gemanagt wird. Die ersten Baukräne sollen im Sommer anrücken und ein Jahr später wird, wenn alles nach Plan verläuft, die Rezeption besetzt.



Der Oberhausener Bauuntern...

[…]