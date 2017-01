Planungswerkstatt für Holstenareal in Hamburg-Altona beginnt

In Altona tagt Mitte Januar eine von der Verwaltung des Stadtbezirks organisierte öffentliche Planungswerkstatt, um städtebauliche Ideen für die Bebauung des Holstenareals zu entwickeln. Die Arbeitsergebnisse der Runde werden Grundlage für einen Architektenwettbewerb, der Ende Januar 2018 starten soll.

.

Nach den Vorstellungen des Bezirks sollen auf dem Areal ca. 1.300 Wohnungen im Drittelmix als Sozialwohnungen, freie Mietwohnungen und als Wohneigentum entstehen. An BGF für Einzelhandel, Gastronomie, Büros, medizinische Praxen und so genannte Handwerkerhöfe sind 25.000 m² geplant.





Eigentümerin der Liegenschaft ist die Gerch Gruppe, welche auf dem fast über 86 ha großen Gelände ca. 750 Mio. Euro an Investitionen plant [Altona: B-Planverfahren für Holsten Quartiere eingeläutet].