Planungsdezernent Mike Josef bewilligt Fördergelder fürs Gallus

Planungsdezernent Mike Josef hat einen Zuschuss von rund 400.000 Euro für die energetische Modernisierung des Wohnungsbestandes mit Balkonanbau und Wohnumfeldverbesserung bewilligt. Damit sollen fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 39 Wohnungen an der Krifteler Straße im Gallus ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten des Vorhabens liegen bei knapp 1,5 Millionen Euro. „Mit den städtischen Fördergeldern unterstützen wir in diesem Fall die Bestandsmodernisierung des Wohnraums in Frankfurt und entwickeln die Wohnqualität im Bestand zukunftsorientiert weiter“, sagt Josef.

Mit dem „Frankfurter Programm zur Modernisierung des Wohnungsbestandes“ ist beispielsweise die energetische Modernisierung zur Ergänzung des Wohnungsbestandes durch Um- und Ausbau oder Umwandlungen von Gewerbe zu Wohnen förderfähig. Fördervoraussetzung für energetische Modernisierungen ist die nach einer Vor-Ort-Energieberatung nachgewiesene Verbesserung des energetischen Standards über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung für Bestandsbauten hinaus. Die Miethöhe nach der Modernisierung ist durch die ortsübliche Vergleichsmiete begrenzt, wobei höchstens von mittleren Wohnlagen auszugehen ist. Die geförderten Wohnungen müssen dauerhaft als Wohnraum erhalten bleiben.