Planungen für Schulneubauten in HafenCity auf gutem Weg

Im Jahr 2021 sind die Grundschule Baakenhafen sowie die Stadtteilschule Campus HafenCity gegründet worden. Die Schüler beider Schulen lernen zurzeit noch in mobilen Klassenräumen auf dem Baufeld der zukünftigen Campus-Stadtteilschule HafenCity, doch damit ist bald Schluss: Im Sommer 2023 werden die Schüler der Grundschule Baakenhafen ihr neues Schulgebäude beziehen können.

.

Das Richtfest des von Schulbau Hamburg errichteten Gebäudes fand bereits im August 2022 statt, der Spatenstich im September 2020 [wir berichteten]. Und auch für die Schüler der Campus-Stadtteilschule HafenCity, deren Bau ab Mitte 2024 beginnen wird, zeichnet sich eine einvernehmliche Übergangslösung ab.



Nur noch wenige Monate, dann können die Schüler der Grundschule Baakenhafen ihr neues Schulgebäude beziehen. Die Bauarbeiten für das großzügige, moderne und helle Schulgebäude mit den markanten Rundbögen sind nach dem Richtfest im August dieses Jahres auf der Zielgeraden und werden zum Sommer 2023 abgeschlossen. Die Schüler der Campus-Stadtteilschule müssen hingegen etwas länger auf ihr neues Schulgebäude warten, denn die Bauarbeiten für dieses erheblich größere und aufwendigere Gebäude beginnen erst 2024. Bis dahin sollen die Schüler der Campus-Stadtteilschule im Rahmen einer Übergangslösung weiterhin in ihren mobilen Klassenräumen lernen. Das hatte die Schulgemeinschaft ausdrücklich gewünscht.



Damit der Schulbetrieb und die 2024 startenden umfangreichen Bauarbeiten reibungslos parallel laufen können, sollen die zurzeit auf dem Baugrundstück stehenden mobilen Klassenräume vor Beginn der Bauarbeiten auf eine andere nahegelegene Fläche umziehen, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Neubau bezogen werden kann. Gemeinsam mit der HafenCity Hamburg GmbH wird derzeit in der nahen Umgebung der künftigen Stadtteilschule nach einer geeigneten und wohnortnahen Fläche in der HafenCity gesucht. Dabei sind zurzeit noch mehrere Optionen im Gespräch.



„Das ist in der Tat die beste Lösung: Die Kinder der Grundschule Baakenhafen können sich ungestört in ihrem neuen Schulgebäude einleben und die Schulgemeinschaft der Stadtteilschule bleibt in den mobilen Klassenräumen, mit denen sie sich gut arrangiert hat und in denen sie sich wohlfühlt. Auch auf Wunsch der Schule haben wir uns deshalb entschieden, an diesem Modell bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes festzuhalten. Die Schülerinnen und Schüler bleiben somit in den ihnen vertrauten Räumlichkeiten. Gleichzeitig kann die Schule je nach Anmeldelage bereits jetzt flexibel vergrößert werden, so dass wir allen Schülerinnen und Schülern des Stadtteils HafenCity ein wohnortnahes Angebot machen können. Für den Pragmatismus und die Flexibilität der Schulgemeinschaft möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken", so Bildungssenator Ties Rabe.



Das Preisgericht zum Wettbewerbsverfahren für den Campus HafenCity fand im Sommer 2022 statt und hat als Ergebnis eine Architektur mit hochmodernen und großzügigen Lernwelten sowie integrierten Stadtteilangeboten hervorgebracht. Das Ergebnis des Wettbewerbsentwurfs soll Anfang 2023 in angemessenem Rahmen präsentiert werden.